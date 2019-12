Muž spálil duhovou vlajku homosexuálů, soud mu napařil 16 let vězení

Třicetiletý Adolfo Martinez z města Ames ve státě Iowa ukradl v červnu duhovou vlajku z protestantského kostela a následně ji spálil před nočním klubem. Zároveň vyhrožoval, že vypálí i klub.

Médiím později řekl, že čin spáchal, protože "nesouhlasí s homosexualitou".

Už v listopadu Martineze porota shledala vinným ze zločinu z nenávisti, trestného činu nedbalého zacházení s ohněm či výbušninami a z obtěžování. Za první čin jej soud nyní poslal na 15 let, za druhý na rok a za třetí na 30 dní do vězení. Odpykat by si měl tresty v řadě za sebou.