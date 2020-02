Muž střílel na bleším trhu v Houstonu, sedm zraněných

Podezřelý ze střelby byl zadržen na místě činu, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na místního šerifa.

"Nikdo ze zraněných není v kritickém stavu," uvedl šerif Ed Gonzalez na twitteru s tím, že všichni postřelení byli odvezeni do nemocnice. "Některá zranění mohly způsobit odražené kulky," dodal.

