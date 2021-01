Můžeme porazit Čínu a posílit aliance, myslí si Blinken

"Můžeme vzpružit naše stěžejní spojenectví coby multiplikátory našeho vlivu po celém světě. Společně jsme v mnohem lepší pozici na to, abychom čelili hrozbám v podobě Ruska, Íránu a Severní Koreje a bránili demokracii a lidská práva," citovala agentura AFP z projevu, který by měl Blinken pronést na úvod dnešního slyšení.

Biden chce po nástupu do Bílého domu podobně jako v jiných oblastech výrazně změnit kurz i v zahraniční politice, kterou během úřadování Donalda Trumpa rámovala jeho doktrína "Amerika na prvním místě". Jedním z hlavních Bidenových cílů je upevnění partnerství s evropskými spojenci, do kterých poslední čtyři roky vnesly značné tření.

Společným bodem s politikou Trumpovy administrativy by nicméně mohla být kritika Číny, která postupně posiluje kontrolu nad Jihočínským mořem i nad Hongkongem. "Můžeme zvítězit v soutěži s Čínou a připomenout světu, že vláda z lidu, určovaná lidmi, může nabídnout výsledky," píše se v naplánovaném Blinkenově projevu.

Budoucí šéf americké diplomacie také podle textu vypuštěného jeho týmem uvede, že na americkém vůdcovství na globální scéně stále záleží. "Když nejsme v první linii, nastává jedna ze dvou věcí: Buďto se jiný stát snaží zaujmout naši pozici, ovšem pravděpodobně ne proto, aby prosazoval naše zájmy a hodnoty, anebo to nikdo neudělá a to znamená chaos," pokračuje očekávané prohlášení.

Blinken s Bidenem spolupracuje už řadu let a během jeho působení v pozici viceprezidenta byl dva roky druhým mužem americké diplomacie. Senát by mohl nominaci 58letého diplomata do čela ministerstva zahraničí schválit do několika dní. Vzhledem k tomu, že Trumpova Republikánská strana po druhém kole voleb v Georgii ztratila většinu v Senátu, se nečeká, že by někdo z lidí navržených Bidenem do vládních postů mohl v menší ze dvou komor Kongresu narazit.