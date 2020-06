Muzeum v New Yorku odstraní Rooseveltovu sochu, její kompozice ponižuje indiány a černochy

Podle AP zatím není jasné, kdy bude socha odstraněna, ani kam bude přemístěna.

Starosta de Blasio v prohlášení uvedl, že vyhověl žádosti vedení muzea na odstranění sochy. Podle starosty socha zobrazuje černochy a domorodé obyvatele Ameriky "jako porobené a rasově podřadné". Dodal mimo jiné, že "teď je ten správný čas na odstranění této problematické sochy".

Ve Spojených státech i jinde ve světě se v posledních týdnech vzedmula vlna demonstrací proti rasové nerovnosti i volání po odstranění památníků a soch zobrazujících kontroverzní postavy historie. Některé z nich byly během posledních týdnů už odstraněny, úřady či davem, nebo poškozeny. Vlnu protestů spustilo zabití černocha George Floyda v americkém Minneapolisu bělošským policistou při zatýkání 25. května.

"V posledních několika týdnech i nás v muzeu hluboce zasáhlo sílící hnutí za rasovou spravedlnost, které povstalo po zabití George Floyda," řekla deníku The New York Times (NYT) ředitelka muzea Ellen Futterová. Zároveň ale zdůraznila, že muzeum nemá nic proti exprezidentovi Rooseveltovi. Tento newyorský rodák stál v čele USA v letech 1901 až 1909 a do sbírek muzea, které spoluzaložil jeho otec, i sám přispěl.

The Equestrian Statue in front of the Museum has long been controversial for the racial hierarchy it depicts. The Museum has asked that it be moved. More: https://t.co/3hgIWe0fqu pic.twitter.com/m99Bl1EEFT