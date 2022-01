Muži hrozí 20 let vězení. Při letu neměl roušku a vystrčil na letušku zadek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Irskému občanovi, který si při letu z Dublinu do New Yorku odmítl nasadit roušku a vystrčil na letušku holý zadek, hrozí nyní v případě odsouzení za napadení až 20 let vězení. Informoval o tom list The Guardian s odvoláním na prohlášení amerického ministerstva spravedlnosti.