Na americko-kanadské hranici zatkli ženu, patrně poslala jed do Bílého domu

Zásilka adresovaná prezidentu Donaldu Trumpovi byla podle kanadské policie odeslána minulý týden z Kanady. Podařilo se ji ale zachytit již ve vládním poštovním středisku, které kontroluje poštu určenou Bílému domu.

Ženu podle zdrojů z bezpečnostních složek zadržela americká celní správa ve spolupráci s pohraničníky na hraničním přechodu do Kanady ve městě Buffalo. Jméno zadržené úřady nesdělily, podle agentury Reuters je však držitelkou kanadského občanství.

V roce 2014 byl ve státě Mississippi odsouzen na 25 let muž, který poslal zásilky s ricinem prezidentu Baracku Obamovi a dalším představitelům. V témže roce soud v Texasu poslal na 18 let za mříže ženu, která o rok dříve zaslala prezidentu Obamovi dopis s ricinem. Žena u soudu tvrdila, že nechtěla nikomu ublížit a spoléhala na to, že tajné služby zásilky zadrží.

Ricin je vysoce jedovatá látka, která může být smrtelná už ve velmi malých dávkách. Samotné páry mohou po vdechnutí způsobit selhání životních funkcí.