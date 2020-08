V USA vypustí do přírody miliony komárů. Jsou geneticky upravení

Plán na vypuštění více než 750 miliónů geneticky upravených komárů mezi lety 2021 a 2022 na souostroví Florida Keys, které začíná asi 24 kilometrů od Miami, dostal zelenou. Terénní zkoušky navrhla britská biotechnologická společnost Oxitec a schválení trvalo několik let.

Geneticky upravený komár britské společnosti je pojmenovaný OX5034. Vědci samce komára upravili tak, že když se spáří se samičkou, jejich potomstvo zahyne dřív, než stihne dospět. Vědci zvolili samce záměrně, protože pouze samička saje krev, na rozdíl od samce, který se živí pouze nektarem a není nositelem nemoci. V roce 2021 budou komáři vypuštěni také v Harris County v Texasu.

„Jedná se o vzrušující vývoj, který představuje průlomovou práci stovek lidí po více než deset let. Vynaložili veškeré úsilí, aby nás chránili před virovými chorobami jako je zika, horečka dengue nebo žlutá zimnice,“ řekl generální ředitel Oxitecu Gray Frandsen.

Florida bojuje s tropickým komárem druhu Aedes aegypti od roku 2009. Místní úřady se pokoušely komáry vyhubit různými postřiky a jinými metodami, ale všechny se zdály jako neúspěšné a nákladné. Tropický komár Aedes aegypti představuje pouze 1 % populace a boj s ním stál USA více než milion amerických dolarů ročně.

V roce 2012 byla požádána britská společnost Oxitec o pomoc. Výsledkem je geneticky upravený komár OX513A. Terénní zkoušky proběhly v Panamě, Brazílii a na Kajmanských ostrovech a firma hlásila vysokou úspěšnost. Podle CNN například v Brazílii se populace tropického komára snížila o 95 %.

V době, kdy se diskutovalo o terénních zkouškách také na Florida Keys, místní obyvatelé odmítli být „pokusnými morčaty“ a sepsali petici, která měla více než 100 tisíc podpisů. Dnes je jich téměř 250 tisíc. Úřady se snažily místním obyvatelům vysvětlit, že se jedná o samce komára, který neútočí na lidi a není se čeho obávat.

Agentura pro ochranu životního prostředí spadající pod Federální vládu Spojených států amerických požaduje, aby společnost Oxitec informovala úředníky nejméně 72 hodin před vypuštěním geneticky upravených komárů a po dobu 10 týdnů hlídala, že žádný komár nedosáhne dospělosti.

Skupiny, které bojují za lepší životní prostředí, se však obávají, že vypuštění geneticky upravených komárů může mít vliv na divokou přírodu, a to zejména na ohrožené druhy ptáků, hmyzu i savců, kteří se komáry živí. „Vypuštění geneticky upravených komárů může být hrozbou pro floridské životní prostředí a pro ohrožené druhy uprostřed pandemie,“ řekla Dana Perlsová z Friends of the Earth.

„V době, kdy Florida čelí pandemii covid-19, rasové nespravedlnosti, změně klimatu, byly použity peníze z vládních zdrojů a z daní,“ uvedl Jaydee Hanson z Mezinárodního centra pro posuzování technologií a Střediska pro bezpečnost potravin, který označil plán za „experiment Jurský park“.