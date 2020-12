Na koronavirus zemřel v USA nově zvolený kongresman Letlow, bylo mu 41 let

Letlow 18. prosince oznámil, že u něj test prokázal koronavirus, o den později ho hospitalizovali. Krátce před Vánoci ho umístili na jednotku intenzivní péče, píše BBC. V úterý manažer jeho volební kampaně Andrew Bautsch oznámil, že nově zvolený člen Sněmovny reprezentantů zemřel na komplikace spojené s koronavirem. Republikánský politik měl dvě malé děti.

COVID-19 has taken Congressman-elect Letlow from us far too soon. I am heartbroken that he will not be able to serve our people as a U.S. Representative, but I am even more devastated for his loving family. #lagov