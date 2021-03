Na minibus argentinského prezidenta zaútočili demonstranti s kameny

Dav na minibus zaútočil, když se prezident zastavil v komunitním centru v provincii Chubut na jihu země. Demonstranti se shromáždili u vchodu do budovy a čekali, až prezident nasedne do vozidla, na které pak házeli kamení, kopali do něj a snažili se mu zabránit v pohybu. Když se řidiči konečně podařilo davem projet, měl podle zpravodajské stanice BBC minibus několik oken rozbitých.

Prezident se později snažil násilí zlehčovat a prohlásil, že věří, že je dílem malé skupiny lidí, kteří by v Chubutu nebo v celé Argentině těžko získali podporu.

V argentinské části Patagonie v posledních dnech vypukly lesní požáry. Lidé se museli evakuovat, jeden člověk zemřel a mnoho osob utrpělo zraní. Poničeno bylo nejméně 200 domů. Příčina neštěstí zatím není známa, ale ministerstvo vnitra se domnívá, že některé požáry mohly být založeny úmyslně.