Na pohřeb rabína v New Yorku se sjely stovky židů, starosta Bill de Blasio zakročil

"Ve Williamsburgu se dnes večer stalo něco naprosto nepřijatelného. Velké pohřební shromáždění uprostřed této pandemie. Když jsem se to dověděl, osobně jsem šel dohlédnout na to, aby se dav rozešel. To, co jsem viděl, se nebude tolerovat, dokud budeme bojovat proti koronaviru," napsal de Blasio na twitteru.

Something absolutely unacceptable happened in Williamsburg tonite: a large funeral gathering in the middle of this pandemic. When I heard, I went there myself to ensure the crowd was dispersed. And what I saw WILL NOT be tolerated so long as we are fighting the Coronavirus — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 29, 2020

Z fotografií je patrné, že ačkoli mnozí z účastníků měli na ústech roušky, počtem převyšovali povolených 50 lidí. Příslušníci ortodoxní komunity se přišli rozloučit s rabínem Chaimem Mertzem.

De Blasio dal policii pokyn, aby vynucovala pravidlo o dodržování odstupu, byť by to znamenalo si lidi předvolat nebo zadržet. Podle doporučení mají lidé udržovat dvoumetrovou vzdálenost jeden od druhého.

"Moje výzva židovské komunitě a všem ostatním je jednoduchá: čas varování je za námi. Snažíme se tu nemoc zastavit a zachránit životy. Tečka," napsal také de Blasio.

My message to the Jewish community, and all communities, is this simple: the time for warnings has passed. I have instructed the NYPD to proceed immediately to summons or even arrest those who gather in large groups. This is about stopping this disease and saving lives. Period. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 29, 2020

Podle policejních zdrojů policisté v úterý večer nikoho nezatkli. Zástupce židovské komunity Isaac Abraham, jehož citoval list New York Post, starostu kritizoval, protože před pohřbem se v New Yorku podle něj shromáždilo mnohem víc lidí, aby sledovalo přehlídku elitní vojenské letky, která vzlétla na podporu těch, kdo jsou zapojeni do boje proti koronaviru. Tato akce trvala podle Abrahama déle než pohřeb.

V USA se nákaza koronavirem potvrdila u více než milionu lidí a přes 58.000 jich s nemocí covid-19 zemřelo. Na New York připadá téměř třetina nakažených a přes 17.600 úmrtí.