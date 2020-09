Na severu Kalifornie vypukly nové požáry: Zahynuli tři lidé, plameny ničí známé vinařství

Na západě Spojených států tak pokračuje mimořádně ničivá sezona lesních požárů, které dohromady v Kalifornii, Oregonu a Washingtonu připravily o život desítky lidí. Plameny od srpna zničily tisíce staveb a oblasti od Los Angeles až po Seattle byly v posledních týdnech zahalené kouřovou mlhou. Příčina dvou nových požárů, které propukly v neděli, zatím nebyla stanovena, podle agentury Reuters byly v pondělí večer oba evidovány jako zcela nekontrolované.

Oheň nazvaný Zogg fire už u Reddingu spálil více než 100 čtverečních kilometrů půdy a zničil na 150 budov. O třech obětech informoval v pondělí večer šerif okresu Shasta County, jakož i kalifornský úřad pro lesnictví a boj proti požárům (CalFire). Prohlášení neuváděla, jak přesně tito lidé zahynuli, pouze specifikovala, že nešlo o členy krizových složek.

AIR OPERATIONS: Tonight, as the sun set, this was the view from the north end of the #GlassFire just northwest of the town of Angwin. pic.twitter.com/hXGqnk2zBo