Na škole v St. Louis střílel 19letý bývalý student, měl 600 nábojů

Zemřelými jsou 61letá učitelka tělocviku Jean Kuczková a 15letá studentka Alexandria Bellová. Všem zraněným je podle stanice ABC mezi 15 a 16 lety a jsou ve stabilizovaném stavu. Postup ve vyšetřování střelby dnes na tiskové konferenci oznámil komisař Michael Sack.

Harris se k útoku vybavil puškou typu AR-15 a 600 náboji, které nesl v tašce a připásané kolem hrudi. Škola byla v době jeho příchodu zamčená a budovu hlídalo sedm členů ochranky, z nichž jeden si Harrise všiml a záhy si uvědomil, jaké má mladík úmysly. Strážný kontaktoval policii. Sack dnes novinářům odmítl sdělit, jak konkrétně útočník navzdory překážkám do budovy vniknul. "Nechceme to ulehčovat jiným, kteří by se chtěli do školy vloupat," řekl Sack.

Policie dále uvedla, že kromě dopisu, který po sobě útočník nechal v autě, existují i další náznaky, že Harris měl duševní potíže. Sack na konferenci vyzval k tomu, aby lidé ohlašovali, pokud mají ve svém okolí člověka trpícího mentální chorobou či úzkostmi, který mluví o nákupu zbraní.

Bílý dům v pondělí prostřednictvím mluvčí Karine Jean-Pierrové vyzval k přijetí dalších zákonů k omezení zbraňového násilí. "Každý den, kdy Senát nepředloží návrh zákona zakazujícího útočné zbraně na stůl prezidentovi, je dalším dnem, kdy může být pozdě pro další rodinu či komunitu zasaženou zbraňovým násilím," řekla mluvčí.

"Sehnat zbraně je velice jednoduché," uvedl na dnešní konferenci komisař Sack. "Říkal jsem to už dřív. Zbraňové zákony ve (státě) Missouri jsou velice obecné. Zbraně je možné volně nosit po ulici. Nezmůžeme toho moc," dodal policista.