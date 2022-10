Na světě přibývá onemocnění rakovinou u lidí mladších 50 let

Z údajů vyplývá, že raného onemocnění rakovinou, o němž se hovoří u pacientů mladších 50 let, přibývá zejména v případě tlustého střeva. Postihuje mnoho lidí v zemích se středním a vyšším příjmem obyvatel.

Autoři studie vysvětlují vysoká čísla zkvalitňujícími se diagnostickými metodami, které jsou schopné rakovinu zachytit, což se týká například rakoviny štítné žlázy.

Podle Ogina nárůst případů souvisí se souběhem několika faktorů, přičemž ne všechny jsou zřejmé. Ke známým patří obezita, fyzická nečinnost, diabetes, pití alkoholu, kouření, znečištěné ovzduší a západní způsob stravování, který zahrnuje červené maso a cukr. K tomu se přidává práce na směny a nedostatek spánku. "Existuje také mnoho neznámých faktorů, mohou to být škodliviny nebo potravinářská aditiva," řekl Ogino, jehož citovala stanice CNN.

To, že je mezi 14 druhy přibývající rakoviny osm týkajících se trávicího ústrojí podle něj ukazuje na významný vliv toho, co lidé jedí a jaké bakterie žijí v jejich střevech.

Epidemioložka Elizabeth Platzová z lékařské fakulty Univerzity Johnse Hopkinse považuje za významné, že studie ukazuje častější výskyt rizikových faktorů v dřívějším věku. Obezita například kdysi bývala výjimečná. Teď je nebezpečně vysoký index tělesné hmotnosti nejen běžnější, ale lidé začínají být obézní už v mládí, dokonce i v dětství. Riziko rakoviny tak vzniká o desítky let dříve, než jak tomu bylo u předchozích generací.

Mimořádně rychle přibývá případů raného kolorektálního karcinomu, jemuž se říká také rakovina tlustého střeva. Podle Oginovy studie v době prováděného pozorování přibývalo tohoto druhu rakoviny v USA, Austrálii, Kanadě, Francii a Japonsku o dvě procenta ročně, v Británii o tři a v Koreji a Ekvádoru o pět procent. "Nezdá se to být moc, ale musíte brát v úvahu nárůst. Jsou-li to nyní ročně dvě procenta, za deset dvacet let se to hodně změní, není to zanedbatelné," řekl Ogino.

Jiná studie uvádí, že v letech 1988 až 2015 přibylo raných případů rakoviny tlustého střeva z osmi procent na 100.000 lidí na 13 procent, což je 63procentní nárůst. Z deseti případů tohoto druhu rakoviny diagnostikovaného v USA připadá jeden na pacienta ve věku 20 až 50 let.

U mladších Američanů přibývá také rakoviny prsu, dělohy, žlučníku a žlučovodů, ledvin, slinivky, štítné žlázy, žaludku a plazmatických buněk. Karen Knudsonová z americké společnosti výzkumu rakoviny označila studii za "volání do zbraně". Rakovina je vážné onemocnění v každém věku, ale u mladších lidí bývají nádory většinou agresivnější a zůstávají delší dobu nerozpoznané.