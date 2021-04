Na tiskové konference Bílého domu pronikl falešný novinář

Nejméně čtyřikrát v posledních několika týdnech zazněly během tiskové konference Bílého domu dotazy přetlumočené novináři od osoby jménem Kacey Montagu. Mělo se jednat o kolegu (či kolegyni), který se údajně kvůli koronavirovým opatřením konferencí nemohl osobně účastnit. Jak se ale ukázalo, mezi novináři a reportéry, kteří pravidelně dění kolem Bílého domu sledují, podobná osoba nefiguruje a nikdy nefigurovala.

Montagu přitom jako novinář vystupuje již několik měsíců. Podle serveru Politico měl pracovat pro fiktivní White House News (WHN). Falešné účty spravoval i na twitteru. V důvěrné e-mailové komunikaci se měl prezentovat jako člen Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) působící jako novinář pro britský bulvární deník The Daily Mail.

I díky tomu udržoval pravidelný kontakt s předními americkými novináři nebo přímo s Bílým domem. Ovšem kromě uměle vytvořené digitální identity žádný novinář pod tímto jménem nepůsobí ani v The Daily Mail, ani není členem WHCA.

Na dotaz serveru Politico, proč se za novináře dotyčný vydával, odpověděl: ,,Miluji žurnalistiku a podle mého názoru odvádějí momentálně novináři kolem Bílého domu poměrně mizernou práci, tak jsem se rozhodl, že se postarám o nějakou transparentnost a zeptám se na věci, na které já a mí přátelé chceme znát odpověď,“ uvedl v e-mailu.

Kdo ale skutečně Kacey Montagu je, zůstává záhadou. Podle spekulací se zřejmě jedná o jednoho z hráčů využívajících online herní platformu ROBLOX. Právě na této platformě by měla existovat skupina pod názvem nUSA, jejíž členové na sebe berou různé role a utahují si z americké vlády.

Pozornost si vysloužily především twitterové účty pod názvem WHschedule a WHpoolreport. Ty pravidelně mimo jiné sdílely denní program prezidenta Bidena a první dámy nebo viceprezidentky Harrisové a jejího manžela.

,,Ty účty jsem vytvořil jednak pro zábavu a jednak proto, aby lidé věděli, co se děje. Měli by vědět, co prezident a první dáma dělají, a jejich sledovanost jen dokazuje, že lidé o to zájem evidentně mají,“ uvedl Montagu pro server Politico. Mezi „sledujícími“ byla i řada předních amerických novinářů nebo představitelů Bidenovy administrativy včetně tiskového mluvčí Jill Bidenové Michaela LaRosi.

Podle informací uveřejněných serverem Politico měl Montagu rozesílat své dotazy na mluvčí Bílého domu Jen Psakiovou různým novinářům, kteří se v daný den tiskové konference měli účastnit. V jednom z e-mailů uvedl, že on sám se kvůli přísným pravidlům týkajících se počtu novinářů v místnosti zúčastnit nemůže. V závěru se podepisoval jako zpravodaj pro WH nebo WHSG.

Podezření novináři postupně pojali poté, co při detailnějším prověřování osoby Kacey Montagy narazili na LinkedIN účet s profilovou fotkou britského premiéra Johnsona s místem působení ve WHS ve Washingtonu, D.C. Tento profil byl zanedlouho odstraněn, načež byla pozastavena i činnost twitterového účtu WHschedule.

To, že novináři tlumočí některé z dotazů svých kolegů, kteří se v době pandemie z kapacitních důvodů tiskových konferencí Bílého domu nemohou účastnit, je běžné. Ovšem skutečnost, že se mezi přední novináře dokázala infiltrovat i fiktivní osoba, která měsíce bez povšimnutí udržovala úzký vztah nejen s médii, je unikátní. V mediální sféře zároveň vyvolala pochybnosti o bezpečnosti práce ve virtuálním prostoru.