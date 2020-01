Na USA se valí nová karavana migrantů. Uprchlíky čeká problém v Guatemale

Jako karavany migrantů se označují lidé, kteří mnohdy i s celými rodinami utíkají před chudobou a kriminalitou organizovaných gangů z Hondurasu, Salvadoru či Guatemaly. Sdružují se do větších skupin proto, že jim tak na cestě hrozí menší nebezpečí.

Do širšího povědomí se tyto "karavany" dostaly v roce 2018, když je americký prezident Donald Trump označil za bezpečnostní hrozbu pro USA. Šéf Bílého domu tehdy kritizoval též vlády Střední Ameriky, že nedokážou vlnu běženců zastavit. Loni ale americká vláda uzavřela s těmito zeměmi dohody, které umožňují Washingtonu žadatele o azyl vracet. Mexiko, které se zavázalo snížit migrační vlnu přes své území, přiměl Trump k dohodě hrozbou zavedení cel.

Nová karavana migrantů z Hondurasu bude zřejmě prvním problémem, který bude muset řešit nový guatemalský prezident Alejandro Giammattei. Ten se ujal úřadu tento týden a po předchozím prezidentovi zdědil kontroverzní migrační dohodu s USA. Ta uznává Guatemalu za třetí bezpečnou zemi a umožňuje tak Washingtonu posílat do této středoamerické země mimo jiné honduraské či salvadorské migranty, kteří přes její území prošli na své cestě do USA a měli by proto nyní požádat o azyl tam.

Giammattei dnes kvůli migraci jednal s mexickým ministrem zahraničí Marcelem Ebrardem, který mu podle agentury Reuters sdělil, že novou karavanu do Mexika nepustí. Běženci ale cestu zřejmě nevzdají. "Víme, že projdeme Guatemalou, a doufáme, že Bůh obměkčí i srdce mexických úředníků," řekl deníku La Jornada Nikaragujec Israel Connor, který utíká z Hondurasu se svou tamní manželkou a třemi dětmi ve věku tři až pět let. Sám předtím uprchl ze své vlasti, kde vládne autoritářský prezident Daniel Ortega.