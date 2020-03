Na výletní lodi u Kalifornie je 21 případů koronaviru, nesmí vplout do přístavu

"Všichni cestující a posádka budou testováni na virus. Ti, kteří budou muset být v karanténě, budou v karanténě. Ti, kteří budou potřebovat lékařskou pomoc, ji obdrží,“ řekl Pence podle agentury AP.

Z lodi Grand Princess nedávno vystoupil postarší muž, jenž následně nákaze podlehl. Testům se na Grand Princess v první fázi podrobilo pouze 45 lidí. Testy jim na palubu po laně shodil vojenský vrtulník a později si je odtud i vyzvednul.

🚨BREAKING: Pence says 21 people aboard the #GrandPrincess tested positive for #coronavirus: 19 crew and 2 passengers.



Of the 2,422 guests and 1,111 crew members, only of 46 were tested.



The ship will dock, and ALL passengers will be tested/quarantined.https://t.co/2JIiDbEr6a