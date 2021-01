Nahrávku s Trumpem patrně vypustil úřad volebního šéfa Georgie, píšou média

Záznam odhaluje Trumpův nátlak na Raffenspergera s cílem zvrátit nedávnou volební porážku v jihovýchodním státě.

"Tak co s tím uděláme, lidi? Potřebuju jenom 11.000 hlasů. Chlapi, potřebuju 11.000 hlasů. No tak," říká v jistém okamžiku Trump, který v Georgii s kandidátem Demokratické strany Joem Bidenem prohrál o 11.779 hlasů a stále odmítá veřejně uznat porážku.

Jako první se k nahrávce telefonátu dostali reportéři z The Washington Post (WP) a lokálního deníku Atlanta Journal-Constitution. WP neupřesnil, kdo audiozáznam poskytl, podobně jako později agentura AP, která jako zdroj uvádí nejmenovaného účastníka rozhovoru.

Toho se kromě Trumpa a Raffenspergera účastnil také personální šéf Bílého domu Mark Meadows a právníci obou stran. Podle Politico se jej Raffenspergerovi poradci rozhodli nahrávat ve světle předešlých zkušeností s prezidentem. "Tohle je člověk, který má ve zvyku přepisovat dějiny... je dobré mít něco takového, jasný důkaz, na vyvrácení čehokoli, co o tajemníkovi řekne," cituje Politico nejmenovaný zdroj.

Deník The New York Times (NYT) s odvoláním na informovanou osobu napsal, že Raffensperger svému týmu ohlásil plán vypustit přepis nebo nahrávku telefonátu jedině jako reakci na případný Trumpův útok či nepřesné vyjádření. Prezident v posledních týdnech v souvislosti s volbami mnohokrát kritizoval Raffenspergera i další činitele v Georgii a jinde.

V neděli na twitteru oznámil, že se státním tajemníkem hovořil o "volebních podvodech v Georgii" a že Raffensperger nebyl schopen či ochoten zodpovědět jeho otázky. "Nemá ani páru!" prohlásil Trump. Terč jeho kritiky twitterový příspěvek sdílel s komentářem: "Při vší úctě, pane prezidente, to, co říkáte, není pravda. Pravda vyjde najevo." Nahrávka se v médiích objevila do několika hodin.

Zachycená prezidentova slova spustila vlnu kritiky, někteří představitelé Demokratické strany volali po zahájení vyšetřování a spekulovalo se i o porušení zákona ze strany šéfa Bílého domu. Ten v telefonátu opakoval konspirační teorie o průběhu voleb a některé jeho výroky bylo možné chápat jako vyhrožování činitelům v Georgii. Trump jejich počínání označil za kriminální a hovořil o "velkém riziku" pro Raffenspergera a jeho právníka. Také uvedl, že lidé republikánského státního tajemníka nesnášejí.

"Tohle bylo něco mnohem horšího než Watergate," řekl novinář Carl Bernstein, který pomohl odhalit skandál vedoucí k rezignaci bývalého prezidenta USA Richarda Nixona. Na obhajobu Trumpa vystoupil šéf republikánů ve státě Georgia David Shafer, podle něhož bylo vypuštění kompromitující nahrávky protiprávní.

Mind boggling that @GaSecofState and his lawyers would secretly record and release a confidential settlement conference with the President. I have made open records requests to the Secretary of State which have never been acknowledged or answered. This is lawlessness.