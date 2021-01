Pelosiová je opět předsedkyní Sněmovny reprezentantů, mluví o náročné době

Kalifornské demokratce a dosavadní předsedkyni Sněmovny reprezentantů vyslovila během nedělního hlasování důvěru většina jejích stranických kolegů. S těsnější většinou ve Sněmovně si Pelosiová nemohla dovolit ztratit téměř žádný hlas. V celkovém součtu se pro vyslovilo 216 zákonodárců. Dva demokraté z Maine a Pensylvánie hlasovali pro jiného kandidáta, tři demokraté se zdrželi hlasování.

Menšinovým lídrem Sněmovny se opět stal Kevin McCarthy s 209 republikánskými hlasy. Složení již 117. Kongresu v pořadí tak bylo v neděli oficiálně dovršeno. Pelosiová předznamenala, že Kongres zasedne „ve velmi náročné době“. Poukázala přitom na rapidně se zhoršující epidemickou situaci ve Spojených státech a nárůst nezaměstnanosti. Dle demokratky se jedná o „ztráty, které lze jen těžko vyčíslit“.

Pelosiová zároveň poděkovala svým kolegům za důvěru, kterou do ní vložili. Své znovuzvolení označila za důkaz jednotnosti Demokratické strany a za její připravenost čelit nadcházejícím výzvám. Přestože svou pozici obhájila již počtvrté, hlasovala pro ni jen těsná většina. Někteří volali po novém vedení. Osmdesátiletá kongresmanka letos již sama naznačila, že toto období bude pravděpodobně i jejím posledním. Zároveň však uvedla, že pokud by se funkce vzdala, učinila by tak dobrovolně.

Slavnostní slib kromě sněmovních reprezentantů skládali také senátoři. Lídr republikánů Mitch McConnell nazval podobně jako Pelosiová nadcházející rok náročným. Ten nyní čelí rozbrojům především v řadách vlastní strany, kde i navzdory jeho apelu řada senátorů hodlá podpořit stranické kolegy ve Sněmovně a napadnout výsledky voleb při jejich finální certifikaci Kongresem. ,,Před námi je stále mnoho překážek, od politických neshod přes smrtící pandemii až po nepřátele ve světě. Stejně tak máme ale i mnoho důvodů k naději,“ řekl McConnell.