Sněmovna USA zahájí kroky k sesazení Trumpa, ten mluví o honu na čarodějnice

Nejnovější vývoj přichází na pozadí sporu kolem červencového telefonního hovoru Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Deník The Wall Street Journal minulý týden napsal, že šéf Bílého domu opakovaně naléhal na nového ukrajinského prezidenta, aby Kyjev vyšetřoval Huntera Bidena, syna Joea Bidena, který je jedním z favoritů demokratů na nominaci do prezidentských voleb. Trump podezření z naléhání na Zelenského kvůli vyšetřování Bidenova syna odmítá. Dnes oznámil, že ve středu nechá zveřejnit celý neredigovaný přepis hovoru.

Joe Biden v úterý uvedl, že podpoří zahájení impeachmentu, pokud Trump nebude spolupracovat s Kongresem na vyšetřování kauzy kolem hovoru se Zelenským či v dalších záležitostech.

Hunter Biden byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy jeho otec byl druhým mužem ve vládě amerického prezidenta Baracka Obamy. Joe Biden potvrdil, že v roce 2016 pod pohrůžkou zablokování půjček naléhal tam tehdejší ukrajinskou vládu, aby odvolala generálního prokurátora. Ten vyšetřoval pro podezření z korupce i firmu Huntera Bidena.

Trump podle médií letos v létě žádal nového ukrajinského prezidenta Zelenského, aby Kyjev začal Bidenova syna vyšetřovat. V červencovém telefonátu údajně Trump osmkrát vyzval Zelenského ke spolupráci v této věci s jeho právníkem Giulianim. Už v květnu se objevily informace, že Giuliani si chtěl na Ukrajině opatřit kompromitující informace na bývalého viceprezidenta Bidena, který je považován za největšího Trumpova soupeře v prezidentských volbách 2020.

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Pelosiová mimo jiné uvedla, že Trump "vážně porušil ústavu" a že "nikdo nesmí stát nad zákonem". Podle ní Trump svými činy zradil "prezidentskou přísahu, národní bezpečnost i integritu voleb".

The times have found us. The actions taken to date by the President have seriously violated the Constitution. It is for this reason that the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry. pic.twitter.com/cHq7zgKJ1g — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 24, 2019

Hlasy po zahájení ústavních kroků vůči Trumpovi sílí mezi demokraty už několik měsíců. Pelosiová ale dosud zahájení tohoto procesu odmítala s tím, že by byl předem prohraný, protože v horní komoře parlamentu mají většinu Trumpovi republikáni. Podle analytiků by zamítnutí obžaloby v Senátu uškodilo demokratů. To dnes zmínil i Trump, který označil proces impeachmentu za "pozitivní pro něj". Uvedl, že demokraté v prezidentských volbách příští rok prohrají, pokud pokus o sesazení zahájí.

Proces impeachmentu obvykle začíná v právním výboru Sněmovny reprezentantů, ale může jej také zahájit zvláštní výbor. Seznam bodů obžaloby musí následně schválit prostou většinou Sněmovna reprezentantů a poté se žalobou musí zabývat Senát, který v tomto případě plní funkci soudu. Řízení v Senátu vede předseda nejvyššího amerického soudu a pro odsouzení se nakonec musí rozhodnout dvě třetiny přítomných senátorů.

Impeachment už demokraté dříve zvažovali v souvislosti s ruskými zásahy do amerických prezidentských voleb v roce 2016.