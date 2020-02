Napětí v Iowě: Vyhraje Buttigieg, nebo Sanders? Je to o fous

Demokraté v Iowě vybírali svého prezidentského kandidáta už v pondělí, kvůli technickým problémům ale dosud nejsou známé konečné výsledky.

V Iowě se rozhodovalo o 41 delegátech z celkových 3979, kteří na letním nominačním sjezdu demokratů budou volit prezidentského kandidáta strany. Podle aktuálních výsledků drží podíl 26,2 procenta iowských delegátů Buttigieg, Sanders pak o jednu desetinu procentního bodu méně. Warrenová má 18,2 procenta delegátů a Biden 15,8 procenta.

