NASA pojmenuje ústředí po své první černošské inženýrce, pomáhala bořit bariéry

Příběh Jacksonové, která se narodila v Hamptonu ve Virginii v roce 1921 a zemřela v roce 2005, byl zdramatizován ve filmu Skrytá čísla (Hidden Figures) z roku 2016. Loni NASA přejmenovala ulici před svým ústředím na Hidden Figures Way.

"Budeme nadále uznávat příspěvky žen, Afroameričanů a lidí ze všech prostředí, kteří úspěšnou historii průzkumů NASA umožnili a kteří už nebudou skrytí," uvedl Bridenstine ve svém prohlášení. "Mary W. Jacksonová byla součástí skupiny velmi významných žen, které pomohly NASA úspěšně dostat Američany do vesmíru," pokračoval. "Mary nikdy nepřijala status quo, pomáhala bořit bariéry a otevírat příležitosti pro Afroameričany a ženy na poli inženýrství a technologie" dodal.

Our headquarters building in Washington, D.C., will be named after Mary W. Jackson, the first African-American female engineer at NASA. She started in @NASAaero research and later moved into the personnel field, working to ensure equal opportunity in hiring and promotion. pic.twitter.com/eMandeaMyv