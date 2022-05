Návrh na zrušení potratů v USA je nelidský a šokující, píše prestižní vědecký časopis

"Věc se má tak, že pokud americký nejvyšší soud potvrdí navržené rozhodnutí, budou umírat ženy," uvádí časopis publikující odborné články v oboru medicíny a zdravotnictví. Odkazuje na předběžné většinové stanovisko, které minulý týden zveřejnil web Politico a které by zneplatnilo precedenční verdikt z roku 1973 v kauze Roeová versus Wade. Toto rozhodnutí před 49 lety ustavilo pro celé USA právo žen na potrat až do přibližně 23. týdne těhotenství a jeho zneplatnění by znamenalo návrat otázky do rukou jednotlivých států, z nichž mnohé chtějí interrupce z větší části nebo úplně postavit mimo zákon.

"Soudci, kteří podpoří zrušení Roeové, nedosáhnou konce potratů, dosáhnou pouze konce bezpečných potratů. Alito a jeho zastánci budou mít na rukách krev," píše The Lancet. Přidává se tak k hlasům aktivistů a odborníků, kteří varují před dopady očekávaného verdiktu na zdraví žen v USA a před nárůstem podílu těhotenství, která končí smrtí matky. Už nyní je při tom mateřská úmrtnost v USA na poměry vyspělých zemí extrémně vysoká, obzvláště pak mezi černoškami, u nichž jsou nechtěná těhotenství a umělá přerušení těhotenství častější.

Soudce Alito, který má podle zjištění Politico podporu čtyř dalších členů konzervativní většiny na nejvyšším soudu, poukazuje na to, že v textu americké ústavy se potraty nikde nezmiňují. Právo na ukončení těhotenství podle něj není ani "implicitně chráněné" žádným ujednáním ústavy a není "hluboce zakořeněné v dějinách a tradicích této země". Verdikt z roku 1973 je proto chybný a musí být zneplatněn, napsal.

"Co je na tomto návrhu stanoviska tak šokující, nelidské a iracionální je to, že soud zakládá své rozhodnutí na dokumentu z 18. století, který nebere v potaz situaci žen v 21. století. Dějiny a tradice je možné respektovat, ale měla by to být pouze částečná vodítka," reaguje v komentáři The Lancet. Připomíná také, že průzkumy veřejného mínění dlouhodobě svědčí o většinové podpoře práva na interrupce v americké společnosti. Jeho zrušení by podle časopisu představovalo "dech beroucí krok zpět", pokud jde o zdraví a práva žen.

"Jakou zemí se USA staly, jestliže může malá skupina soudců uškodit ženám, jejich rodinám a jejich komunitám, jejichž ochranou byli pověřeni?" táže se The Lancet.

Pokud nejvyšší soud skutečně precedens z kauzy Roeová vs. Wade zruší, bylo by to vyvrcholení desetiletí trvající kampaně odpůrců práva na potrat, které v USA zůstává výbušnou otázkou i o téměř 50 let později. Uniklé většinové stanovisko však není definitivní a jeho znění se ještě může změnit, případně může někdo z jeho stoupenců změnit názor. Oficiální verdikt se očekává během června.