Nebezpečná konspirační teorie QAnon má na facebooku miliony fanoušků, jsou i v ČR

Britský deník The Guardian po vlastní analýze na facebooku a instagramu dospěl k ještě vyššímu součtu. "Nové i zavedené skupiny QAnon na facebooku rostou rychlým tempem a napomáhají šíření nepodložené a nebezpečné konspirační teorie do nových zemí po celém světě," shrnuje svá zjištění The Guardian. Zmapoval přes 170 skupin, stránek a účtů na facebooku a instagramu s celkovými 4,5 milionu fanoušků.

Interní vyšetřování Facebooku odhalilo tisíce podobných stránek a skupin, které mají celkem více než tři miliony členů a sledujících. Není ovšem jasné, do jaké míry se členské základny těchto komunit překrývají. Desítka nejpopulárnějších skupin má údajně v součtu více než milion fanoušků.

Facebook se podle NBC News na hnutí QAnon zaměřil v rámci širší snahy zmapovat "skupiny s potenciálními vazbami na násilí". Na základě vyšetřování by společnost mohla v brzké době ohlásit specifická opatření oslabující dosah těchto skupin.

Čerstvě zveřejněná čísla přinášejí dosud nejpodrobnější obrázek o popularitě konspirační teorie, která během několika málo let pronikla z okrajových internetových fór až do vrcholné politiky Spojených států. Její stoupenci mimo jiné věří, že americký prezident Donald Trump stojí v čele tajného tažení proti spolku demokratických politiků a hollywoodských a podnikatelských elit, který uctívá Satana a zneužívá děti.

Hnutí má kořeny ve spiklenecké teorii "pizzagate" z roku 2016, jeho jádrem jsou ale pozdější internetové vzkazy anonymního autora, který je známý jako Q. Žádná z jeho četných předpovědí se zatím nevyplnila, to ovšem nezabránilo rozmachu komunity. Trička či transparenty odkazující na Q se postupně staly nedílnou součástí Trumpových mítinků s voliči a v letošních kongresových primárkách Republikánské strany zaznamenaly úspěch tři kandidátky, které vyjádřily QAnon podporu.

Podle zjištění The Guardian už zároveň nejde jen o americký fenomén, neboť na facebooku už vznikly speciální komunity pro stoupence QAnon z více než desítky zemí. "Tyto nové skupiny... zahrnují skupiny věnované následovníkům QAnon ve Spojeném království, Kanadě, Austrálii, Mexiku, Brazílii, Německu, Polsku, Nizozemsku, Bulharsku, Maďarsku, České republice, Rumunsku, Srbsku a Slovinsku," uvádí deník.

Konspirační hnutí je spojováno s vícero bezpečnostními incidenty nebo také s cíleným obtěžováním novinářů a v hledáčku jej kromě Facebooku má i společnost Twitter. Ta v červenci oznámila sadu poměrně agresivních kroků proti účtům spojeným s QAnon a obsahu na toto téma, a to kvůli aktivitě porušující více zásad a ohrožující bezpečí uživatelů.

Nejmenovaní pracovníci Facebooku tehdy řekli deníku The New York Times, že jejich společnost chystá podobná opatření jako Twitter. Podle zdrojů NBC News firma zvažuje, že by subjektům napojeným na QAnon zakázala zadávat reklamy a obsah na dané téma vyřadila z doporučení a výsledků vyhledávání, podobně jako tomu už je v případě obsahu namířenému proti očkování.

"Facebook je rozhodně největším prvkem infrastruktury (hnutí) QAnon," míní analytička Joan Donovanová z výzkumného centra Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy při Harvardově univerzitě. "Jestliže nenastane jistá spolupráce mezi provozovateli platforem ve snaze vytlačit hlavní osobnosti QAnon, pak se to bude neustále vracet," uvedla.