"Nebudu zápasy sledovat." Trump hrozí NFL bojkotem, vadí mu klekání při hymně

Prezident v minulosti ostře kritizoval hráče, kteří na protest proti sociálnímu bezpráví a policejní brutalitě s rasovým podtextem poklekali při hymně.

Někdejšího quarterbacka San Francisca 49ers Colina Kaepernicka, který s tímto gestem začal, vulgárně urazil. Podle Trumpa tyto protesty znevažují americkou vlajku a armádu. Kaepernick od roku 2017 nenašel v NFL nového zaměstnavatele.

And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA