Nečekaný efekt pandemie covid-19: Prudce roste zájem o bidety

Kvůli nařízením omezujícím pohyb roste spotřeba toaletního papíru v domácnostech. Řada lidí chodila dříve na záchod v práci, ve škole, nebo v restauracích, nyní však toaletu navštěvuje převážně doma. Při pohledu na prázdné regály v supermarketech se proto řada Američanů rozhodla vzít na milost bidety, které za normálních okolností nejsou v USA příliš populární.

Společenská neoblíbenost těchto hygienických zařízení ve Spojených státech přitom není zcela jasně vysvětlena, píše The Guardian. Jedna z teorií například tvrdí, že bidety vídali američtí vojáci za druhé světové války ve francouzských nevěstincích, a ty tak začaly být spojovány s prostitucí.

Nyní však zájem o tato zařízení v USA rychle roste. "Prodeje nám stouply dvojnásobně oproti předchozímu měsíci," řekl v prvním březnovém týdnu Jason Ojalvo, šéf společnosti Tushy, která se na prodej zařízení specializuje. "Dva dny nato byly oproti obvyklému stavu (prodeje) třínásobné a náhle byly desetinásobné oproti normálu. O několik dní později to dosáhlo vrcholu s denními prodeji v hodnotě milionu dolarů (24,4 milionu korun)," dodal.

Větší využívání bidetů by přitom mohlo mít příznivý vliv na životní prostředí. Pokud by se Američané vzdali toaletního papíru úplně, mohlo by se každý rok pokácet o 15 milionů stromů méně. Využívání bidetu také překvapivě šetří vodu. Podle serveru Scientific American je k výrobě jedné role toaletního papíru potřeba 140 litrů vody, některé bidety přitom na jedno spláchnutí spotřebují jen asi tři litry, tedy 46krát méně.

Environmentální stopa toaletního papíru je přitom větší ještě kvůli stovkám tisíců tun chloru, které se celosvětově každý rok použijí při jeho bělení. Nutné je také započítat energii spotřebovanou při výrobě, množství igelitu, ve kterém je toaletní papír zabalen, a palivo nutné pro jeho dopravu na místo určení.