"Nechte nakazit co nejvíc Američanů." Poradce dosazený Trumpem prosazoval hromadnou imunitu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Někdejší vědecký poradce amerického ministerstva zdravotnictví Paul Alexander doporučoval vsadit na hromadnou imunitu a nechat nakazit koronavirem co největší množství Američanů. Napsal to server Politico, podle nějž Alexandera do funkce dosadil prezident Donald Trump.