Nejen lék a vakcína. Lékaři narazili na přístroj, který může pomoci pacientům s covid-19

O možném využití pulzního oxymetru informuje list The Guardian. Jde o jednoduché zařízení, které se připevní na prst nebo ušní lalůček. Přístroj má zabudovaný zdroj světla, které prochází tkání a měří hladinu kyslíku v krvi. Richard Levitan, lékař s praxí více jak 25 let v traumatologických nemocnicích v New Yorku, uvedl, že „všechny osoby s kašlem, únavou a horečkou by měly mít pulzní oxymetry k monitorování, i když nemají pozitivní testy na covid-19“.

Nízká hladina kyslíku v krvi je obvykle spojena s namáhavým dýcháním, ale to neplatí u pacientů s onemocněním covid-19. Podle lékaře pohotovostní medicíny Alona Dagana pacienti s touto nevou nemocí mohou dýchat, ale „saturace hemoglobinu v arteriální krvi kyslíkem je nižší, než jsme očekávali“. Hemoglobin je krevní protein, který zajišťuje přenos kyslíku z plic do tkání a oxidu uhličitého z tkání zpět do plic.

V nemocnici Beth Israel Lahey Health pacienti, kteří jsou pozitivně testování na covid-19 nebo jsou jen považováni za pozitivní, ale nejsou hospitalizováni, dostanou pulzní oxymetr domů s pokyny k měření třikrát denně. V případě, že vám nebylo onemocnění covid-19 diagnostikováno či nemáte žádné příznaky, není podle internistky Shoshany Ungerleiderové z California Pacific Medical Center nutné se pulzním oxymetrem měřit.

Zdravý člověk má hodnotu mezi 95 % až 100 %, člověk, který trpí chronickým onemocněním plic má kolem 92 %. Ungerleiderová doporučuje kontaktovat lékaře v případě, že hodnota má stále klesající průběh na 92 % nebo nižší. „Přístroj nemůže nahradit návštěvu lékaře, který lépe vyhodnotí příznaky,“ uvedl Stephen Parodi, výkonný ředitel v The Permanente Medical Group (TPMG).

Existují faktory, které mohou ovlivnit měření přístroje. Podle Dagana je to lak na nehty, špatná cirkulace krve či studené prsty. To stačí, aby pulzní oxymetr ukázal špatné hodnoty. „Stále byste měli zavolat lékaře, pokud máte silnou dušnost, bolest na hrudi, kašel nebo vysokou horečku“ dodala Ungerleiderová.