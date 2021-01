Nejhorší prezident v dějinách země. Historik hodnotí Trumpa a nebere si servítky

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Výzvou a příležitostí zároveň je pro Joe Bidena to, že nastupuje do úřadu po nejhorším prezidentovi v dějinách Spojených států. S tímto tvrzením vystoupil v komentáři pro server Washington Post vojenský historik a publicista Max Boot, který působí v think tanku Council on Foreign Relations.