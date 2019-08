Nejstarší členka nejvyššího soudu USA zápolí s nádorem, musela na ozařování

Léčba 86leté soudkyně již byla ukončena, přičemž Ginsburgová ji "snášela dobře", oznámil v pátek nejvyšší soud.

Podle prohlášení soudkyni našli nádor 31. července, načež absolvovala třítýdenní cyklus radioterapie. Nyní už údajně Ginsburgová žádné další lékařské zákroky nepotřebuje, její zdravotní stav bude však nadále monitorován.

Justice Ruth Bader Ginsburg has completed radiation therapy for a malignant tumor on her pancreas and the Supreme Court says there is no evidence of disease remaining. https://t.co/ktX4OUh1nV