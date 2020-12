Nejvyšší soud nezastavil Trumpův plán vyřadit migranty ze sčítání

Zatím totiž není jasné, kolik lidí by tento krok ze sčítání vyloučil a zda by to pak následně nějak ovlivnilo počet křesel, která se podle údajů ze sčítání lidu přidělují jednotlivým státům ve Sněmovně reprezentantů, informovala agentura AP.

Soud uvedl, že případ ještě není zralý na to, aby se o něm dalo rozhodnout. Ve svém verdiktu se tedy výslovně nevyjádřil k podstatě stížnosti proti Trumpovu plánu. "Shledáváme, že stížnost není v současné chvíli možné posoudit," stojí ve vyjádření soudu.

Na soud se obrátili zástupci státu New York a Americké unie občanských práv (ACLU), podle nichž se Trump vyřazením nelegálních přistěhovalců ze sčítání pokouší zmenšit politický vliv států, v nichž žijí velké počty imigrantů. Tyto státy jako například Kalifornie či New York přitom ve volbách volí převážně demokratické zástupce, a podle kritiků se tedy prezident tímto způsobem snaží posílit vliv Republikánské strany.

Agentura AP upozornila, že zatím není jasné, zda dnešní verdikt vůbec bude mít nějaký reálný dopad, protože Trumpova administrativa zatím podrobnosti chystaného plánu nezveřejnila. Stále totiž nemá potřebná data od úřadu pro sčítání lidu, který už uvedl, že je možná dodá se zpožděním. Trumpovo prezidentské období končí už 20. ledna.

Americké úřady musí podle ústavy každých deset let provádět sčítání lidu, na základě kterého se následně určí počet křesel ve Sněmovně reprezentantů připadající každému ze států. Počet mandátů v Senátu je rovný a neměnný, každý stát má dva senátory.