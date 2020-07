Nejvyšší soud USA uvolnil cestu k obnově federálních poprav

"Popravy se mohou konat, jak se původně předpokládalo," stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu USA. Rozhodnutí se v nejbližší době dotkne čtyř osob čekajících na vykonání rozsudku smrti.

BREAKING: In a 5-4 unsigned opinion issued around 2 AM, #SCOTUS cleared the way for the Trump administration to resume federal executions for the first time in 17 years. Justices Breyer and Sotomayor, joined by Ginsburg and Kagan, dissented. Opinion here:https://t.co/nKs24Apc6t