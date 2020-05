"Nemohu dýchat." Protesty kvůli smrti černocha Floyda se šíří z USA do světa

V Berlíně se v sobotu před americkou ambasádou u Braniborské brány sešlo několik tisíc lidí, kteří protestovali proti okolnostem Floydovy smrti. Floyd zemřel poté, co mu bělošský policista několik minut klečel na krku, ačkoli si muž stěžoval, že nemůže dýchat. Dav nesl transparenty Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), Spravedlnost pro George Floyda či Nemohu dýchat.

Stovky lidí demonstrovaly v londýnském obvodu Peckham. Dav v jednu chvíli zastavil veškerou dopravu na místní hlavní komunikaci. Do centra Londýna byla svolána další demonstrace také na dnešek. Příští týden ve středu, v sobotu a v neděli se pak protesty v Londýně budou konat v Hyde Parku, před parlamentem a také před americkým velvyslanectvím.

Hundreds of people demonstrate outside US Embassy in London against death of unarmed black man George Floyd in Minneapolis https://t.co/p7Td5zzOkz pic.twitter.com/zK10XuRLJ3

V kanadském Torontu demonstranti uspořádali protestní pochod od parku Christie Pits k velitelství městské policie. Akce, která byla protestem proti smrti Floyda a také černošky Regis Korchinskiové-Paquetové, se zúčastnilo několik tisíc lidí.

Currently: Thousands gather for #JusticeforRegis (the #Toronto woman who died after falling from a balcony earlier this week during an interaction with police) chanting #BlackLivesMatter

Yes, they do. pic.twitter.com/uUu6a74S8f