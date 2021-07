Neočkovaní Američané se mají podle CDC vyhnout cestám do Izraele

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zařadilo kvůli zhoršené epidemické situaci Izrael do druhé nejvyšší kategorie nebezpečných zemí a doporučilo neočkovaným Američanům, aby do Izraele nejezdili. Týká se to i palestinských území Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy.