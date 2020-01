Neštěstí v Kanadě: Turisté se propadli do ledového jezera, nalezeno jedno tělo

K jezeru se vydalo v úterý původně osm Francouzů a kanadský průvodce. Tři Francouzi neštěstí přežili s lehkým zraněním. Tělo jednoho z pohřešovaných bylo nalezeno dva kilometry od místa, kde se s pátráním začalo, uvádí místní i francouzská média.

Třem oddílům potápěčů v dalším hledání pomáhá jeden policejní vrtulník. Policejní mluvčí řekl, že oblast, v niž se hledá, je velmi rozsáhlá. Na místě panovalo v pátek dobré počasí, takže je naděje, že budou nalezeni také zbývající turisté. Jejich rodiny do pátku doufaly, že jsou jejich blízcí naživu, ale nález těla vyhlídky na takovou možnost snižuje. S příbuznými je v kontaktu francouzský konzul Frédéric Sanchez. Už ve čtvrtek potápěči našli na hladině některé osobní věci a ve vodě pak lokalizovali skútry. Quebecké úřady nabádají všechny, kteří se do přírody vydají na skútrech, aby volili pouze bezpečná a značená místa.

Proč se Francouzům výlet nevydařil, zatím není zcela jasné. Jejich průvodcem byl dvaačtyřicetiletý muž z Montrealu, který ve středu zemřel na následky svých zranění. Skupina se podle místních médií rozdělila a průvodce se vrátil za třemi turisty, kteří se opozdili vzadu a dostali se do potíží. Pak pokračoval k pěti zbývajícím, kteří byli vpředu, ale přitom sám spadl do vody a museli ho vytáhnout hasiči. Pětice podle všeho odbočila z vyznačené trasy v oblasti řeky Grande décharge, která vytéká z jezera a zamrzá méně něž otevřená jezerní plocha. Jezero St. Jean je asi 200 kilometrů severně od města Quebec.

Současná zima provázená sněhovými bouřemi komplikuje život v Kanadě i na jiných místech. Stanice CBC informovala o rodině, která se štěstím přežila nehodu v Manitobě při cestě do Toronta. Pomohl jí Manitoban Phil Waldner, který se vydal po Vánocích na vyjížďku na svém sněžném skútru.

Ve vzdálenosti asi 130 kilometrů jihovýchodně od Winnipegu narazil na auto zapadlé do prolomeného ledu a v něm staršího muže a dvě malé děti.

Waldner zjistil, že rodiče dětí se vydali hledat pomoc a auto opustili v oblasti, kde je špatný telefonní signál. Venku bylo minus patnáct stupňů a rodiče se prodírali sněhem jenom v teniskách. Waldner je našel, dopravil do přístřešku a vrátil se pro zbytek rodiny. Vypustil světlici a s pomocí dalších majitelů skútrů se podařilo rodinu dostat do tepla.

Podle Waldnera strávili "trosečníci" v pustině přes 24 hodin a nebezpečí jim hrozilo nejen kvůli panující zimě, ale také kvůli divoké zvěři. "Medvědi teď spí, od nich nic nehrozí, ale je tam hodně vlků. Mohlo to skončit hodně špatně," řekl. Auto uvízlo asi 60 kilometrů od nejbližší silnice. "Do jara by vás nenašli," řekl podle CBC rodině Waldner, který je vášnivý milovník přírody a výletů.