Rezignuj. Neteř prezidenta Trumpa promluvila poprvé od vydání knihy

Mary Trumpová poskytla exkluzivní rozhovor pro ABC News, kde prezidenta popsala jako naprosto neschopného vést USA. Je to první rozhovor od vydání její nové knihy s názvem Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě).

V rozhovoru Trumpová popisovala návštěvu svého strýce v Oválné pracovně v roce 2017. „Pamatuji si, že jsem si pomyslela, že vypadá dost unaveně, asi to není to, co chtěl,“ řekla Trumpová, která opakovala tvrzení ze své knihy, že prezident někomu zaplatil, aby za něj provedl přijímací testy na vysokou školu. Podle CNN to Trumpova administrativa popřela.

Kniha popisuje, jak podle Trumpové „toxická“ rodina zformovala nejnebezpečnějšího muže na světě, sociopata, který díky své krutosti a nevědomosti ohrožuje USA. Vystudovaná klinická psycholožka vidí „paralely“ mezi tím, jak fungovala jejich rodina a jak v současné době Donald Trump vede USA.

„Pokud byste dnes byla v Oválné pracovně, co by si mu řekla?“ ptal se moderátor George Stephanopoulos, který před příchodem do ABC News působil v Clintonově administrativě jako hlavní poradce prezidenta pro politiku a strategii. „Rezignuj,“ odvětila Mary Trumpová.