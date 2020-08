Netradiční sjezd v USA čeká i republikány. Promluví první dáma, hlavní hvězdou bude Pence

Straničtí delegáti z různých států se nicméně sejdou na jednom místě, aby oficiálně vyslali amerického prezidenta Donalda Trumpa do listopadového souboje o Bílý dům s Joem Bidenem.

Přípravy na republikánský sjezd oproti tomu demokratickému provázelo více zásadních zvratů. Původně se měl celý uskutečnit ve městě Charlotte v Severní Karolíně, tamní guvernér Roy Cooper ale byl proti tomuto plánu kvůli obavám ze šíření koronaviru. Republikáni následně oznámili, že program bude z větší části přesunut do Jacksonville na Floridě.

Tato varianta ale byla v červenci odvolána poté, co na Floridě dramaticky vzrostly denní statistiky o vývoji epidemie covidu-19. "Není ta správná doba na to, abychom měli velký sjezd," reagoval Trump. I akce republikánů konaná od pondělka do čtvrtka tak bude nakonec sestávat především z projevů vysílaných z různých koutů USA.

Samotná nominace prezidentského kandidáta ale na rozdíl od konference demokratů neproběhne na dálku. Republikánští delegáti se i přes změny programu sejdou v Charlotte, byť každý americký stát jich bude reprezentovat pouze šest. Nominační proces má začít už v pondělí dopoledne místního času (15:00 SELČ).

Zbytek programu se podle webu Politico ještě tento týden dolaďoval. Někteří poradci Trumpova volebního štábu prý bedlivě sledovali počínání demokratů ve snaze zmapovat, "které vzkazy fungovaly a jak by se mohli vyhnout nepříjemným momentům a drobným přešlapům", jaké se objevily na začátku sjezdu Demokratické strany.

Republikáni chtějí voliče oslovit i za přispění "každodenních Američanů", kteří přednesou svědectví o tom, jak Trump změnil jejich životy k lepšímu. Také by měli mluvit o svých obavách spojených se scénářem Trumpovy volební prohry, píše agentura Reuters.

Do této kategorie mluvčích spadají manželé Mark a Patricia McCloskeyovi, kteří v červnu před svým domem v St. Louis mířili střelnými zbraněmi na účastníky demonstrace proti rasismu. Oba kvůli tomu byli obžalováni z nezákonného použití zbraně. Kromě nich by měl vystoupit třeba i otec jedné z obětí střelby na střední škole ve floridském Parklandu.

Několik dalších účastníků sjezdu označuje Reuters za potenciální kandidáty na prezidenta v roce 2024. Jde o bývalou americkou velvyslankyni při OSN Nikki Haleyovou nebo o guvernérku Jižní Dakoty Kirsti Noemovou.

První dáma USA Melania Trumpová vystoupí ve druhý den sjezdu, viceprezident Mike Pence bude hlavní hvězdou středečního programu a ve čtvrtek jednání uzavře Trumpovo vystoupení. Pence k voličům promluví z památníku Fort McHenry ve městě Baltimore, Trump i jeho manželka si jako kulisu zvolili zahradu Bílého domu.

Zastřešujícím heslem republikánského sjezdu je "pocta velkému americkému příběhu". Akce ale přichází v čase pokračujících problémů USA v boji proti šíření koronaviru, jakož i souvisejících ekonomických problémů, a nedlouho po masivní vlně protestů proti rasismu a policejní brutalitě. Trumpův vyzyvatel Biden na závěr sjezdu své strany popisoval Spojené státy jako zemi zmítanou hněvem a strachem, čelící několika "historickým krizím".

Průzkumy preferencí zatím Bidena staví do role papírového favorita souboje o Bílý dům, do něhož bude po sjezdu republikánů zbývat méně než 70 dní.