Nevada stále počítá hlasy. Výsledek bude zřejmě až o víkendu

V Nevadě stále zbývá spočítat na 190 000 hlasů. Dle místní státní tajemnice pochází zhruba 90 % z nich z okresu Clark County. Jedná se o nejlidnatější okres státu Nevada, ve kterém mimo jiné leží i město Las Vegas. Oba kandidáty od sebe momentálně dělí zhruba 12 400 hlasů, přičemž Las Vegas a okolí by mělo Bidenovi zajistit dostatečnou převahu.

Clark County je domovem zhruba 70 % registrovaných voličů. Státní tajemnice Cegavskeová také uvedla, že v případě 123 554 obdržených volebních lístků se jednalo o absenční voliče, zbývajících 66 596 lidí odvolilo přímo na místě, a to buď předčasně nebo přímo v den voleb. Kromě toho zbývá ještě 2 500 provizorních hlasů, které komise musejí nejprve ověřit.

U těchto hlasů je většinou zpochybněna totožnost voliče a tudíž jeho oprávnění volit. Každý hlas se tedy musí znovu důkladně prověřit, dotyčný může být i dotázán, aby chybějící údaje doložil. To by prý komise měly stihnout během dneška. Dnes bychom zároveň měli znát výsledky po započtení včera sečtených 51 000 hlasů.

Státní příslušníci zároveň dodávají, že nejsou schopni odhadnout, kolik hlasů ještě mohou obdržet. Nevada totiž rozesílala absenční lístky všem registrovaným voličům, a to i bez vyžádání. Lístky datované do 3. listopadu přijímá až do 10. listopadu. Přesto věří, že směrodatné výsledky bychom mohli znát už o víkendu.