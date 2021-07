New York bude po neočkovaných zaměstnancích státu vyžadovat pravidelné testy

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti zase nařídilo všem svým zaměstnancům nosit v práci roušky.

Ve Spojených státech tak nadále přibývají nařízení spojená s očkováním a zakrýváním dýchacích cest, zatímco v zemi čtvrtým týdnem rostou denní počty nákaz koronavirem. V úterý podle The New York Times úřady napříč USA nahlásily 108.775 infekcí, což je v grafu deníku nejvyšší denní hodnota od 5. února. Stát Louisiana v pondělí oznámil rekordní přírůstek v podobě 7592 infekcí a podobně jako další jižní regiony zažívá prudký nárůst počtu hospitalizací spojených s covidem-19.

Nákazy jsou na vzestupu i v New Yorku a místní činitelé se snaží zabránit větším komplikacím podporou proočkovanosti populace. "Je to chytré, je to spravedlivé a je to v zájmu všech," řekl dnes Cuomo o novém režimu pro státní zaměstnance. Ten má podle agentury AP vstoupit v platnost po americkém svátku práce, který připadá na 6. září.

Po tomto termínu prý začnou státní instituce po svých pracovnících vyžadovat potvrzení o očkování na covid-19, případně pravidelné testování na virus SARS-CoV-2. Cuomo také oznámil zpřísnění podmínek pro zdravotníky pracující ve státem provozovaných nemocnicích. Ti prý nově nebudou mít ve věci na výběr a požadavek dokončené vakcinace nebudou moci obejít pravidelným testováním.

Podobná pravidla oznámili v pondělí kalifornský guvernér Newsom a newyorský starosta de Blasio. Jejich plány se vztahují na statisíce pracovníků veřejné sféry včetně učitelů a policistů v nejlidnatějším americkém městě, jakož i na zhruba dva miliony lidí pracujících ve státních a soukromých zdravotnických zařízeních Kalifornie. Nařízení týkající se očkování zároveň v USA přichází i na úrovni škol nebo soukromých podniků.

Další kapitolou je pak postup federální vlády, která dlouho dávala najevo neochotu nařizovat očkování ve svých složkách. Tento týden se ale situace mění a prezident Joe Biden v úterý uvedl, že jeho administrativa projednává zavedení vakcinačního požadavku. Podle médií se očekává, že ve čtvrtek představí pravidla pro federální zaměstnance podobná těm ohlášeným v New Yorku a Kalifornii. Mezitím se ministerstvo pro záležitosti veteránů stalo první složkou federální vlády, která svým pracovníkům očkování nařizuje, přičemž opatření se týká zdravotníků v nemocnicích pod jeho správou.

Nové nařízení ministerstva vnitřní bezpečnosti o nošení roušek ve vnitřních prostorách navazuje na úterní změnu doporučení amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). To uvedlo, že v částech USA se "značným" nebo "vysokým" přenosem koronaviru by měli uvnitř nosit roušky i plně očkovaní lidé. Do jedné z těchto dvou kategorií minulý týden spadalo více než 60 procent amerických okresů. CDC nové doporučení pro plně očkované vysvětlovalo novými poznatky o schopnosti koronavirové mutace delta šířit se i skrze očkované jedince.