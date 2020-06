New York hlásí nejméně úmrtí s covidem-19 za deset týdnů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát New York v uplynulých 24 hodinách zaznamenal 49 úmrtí s koronavirem. Na tiskové konferenci to dnes oznámil guvernér Andrew Cuomo. Podle zpravodajského webu The Washington Post je to poprvé za deset týdnů, co je počet mrtvých ve státě pod hranicí 50. Nejvíce zasažené město New York je poslední částí státu, kde stále platí rozsáhlé uzávěry.Příští pondělí by se ale měly začít uvolňovat.