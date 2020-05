New York hlásí výrazný pokles obětí s covidem-19

"Je to dobrá zpráva," řekl Cuomo. "Je to stále bolestně mnoho, ale klesá to," uvedl. Poznamenal rovněž, že pokles je pomalý. V sobotu s covidem-19 zemřelo 139 lidí. V New Yorku doposud zemřelo přes 22.600 infikovaných, což je čtvrtina z takřka 90.000 obětí covidu-19 ve Spojených státech.

Stejně jako počet obětí klesá v New Yorku i počet hospitalizovaných s koronavirem, kterých je nyní méně než 5900.

Cuomo za klíčové opět označil testování. Řekl, že v tomto týdnu dostanou newyorské pečovatelské domy 320.000 testovacích sad. Rovněž sdělil, že výsledek jeho testu, který v přímém přenosu podstoupil v neděli, je negativní. Doposud se Cuomo testovat odmítal, neboť tvrdil, že žádné příznaky nemá a že se ani nesetkal s někým, kdo byl infikován.

Ve velkoměstě New York nadále platí přísná karanténní nařízení, naopak v jiné části stejnojmenného státu přistupují k uvolňování poměrů. Od úterý se k rozvolňování přidá západní část státu New York, která bude šestým regionem tohoto státu, který omezení začne rušit. V oblasti s mírnějším režimem budou nově mimo jiné okresy Erie a Niagara.