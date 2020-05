New York i New Jersey hlásí další stovky nových obětí koronaviru

V New Yorku už jsou s nemocí covid-19 spojována úmrtí více než 25.000 lidí, v jižněji položeném z dvojice států pak na 8500. Nárůst počtu obětí i známých případů nákazy se tam už nějakou dobu zpomaluje poté, co oba státy ve druhé polovině března svým obyvatelům nařídily, aby co nejméně vycházeli z domovů.

Guvernér Cuomo dnes nicméně zdůrazňoval přetrvávající vážnost situace a hovořil o "bolestivě pomalém" poklesu vytíženosti nemocnic.

"Když lidé mluví o tom, jak dobře se věci vyvíjí a o poklesu a pokroku, to je všechno pravda. Ale také je pravda, že jsme včera ztratili 232 lidí," citovala jej televize CNN. "Byli bychom uvítali prudší, rychlejší pokles (počtu hospitalizovaných), ale věci se mají takto, a je to bolestivě pomalý pokles. Ale je to lepší, než kdyby šla čísla opačným směrem," řekl dále Cuomo při pravidelném brífinku.

O vývoji statistik "správným směrem" hovořil i guvernér New Jersey, kde se prý z covidu-19 uzdravilo přes 90.000 pacientů. Murhpy nicméně informoval o dekretu, kterým o dalších 30 dní prodloužuje platnost stavu "krize veřejného zdraví". Krok prý znamená, že New Jersey nemůže upustit od strategie minimalizace sociálních kontaktů, což je "jedna věc, o níž víme, že v tomhle boji funguje".