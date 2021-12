New York kvůli koronaviru omezí silvestrovské oslavy na Times Square

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

New York výrazně omezí kapacitu letošního silvestrovského večírku na náměstí Times Square. Ve čtvrtek to oznámil starosta New Yorku Bill de Blasio. Krok zdůvodnil prudkým nárůstem počtu případů koronaviru v souvislosti s velmi nakažlivou variantou omikron, píše agentura Reuters.