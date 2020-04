New York má 474 nových obětí koronaviru

Denní přírůstek obětí je v New Yorku nižší než 500 již třetí den po sobě, což naznačuje stabilizaci epidemie, píše list The New York Times. Předchozí den stát s téměř 20 miliony obyvatel evidoval 481 zemřelých, v pondělí 478. V newyorských nemocnicích je nyní méně než 16.000 pacientů.

New York společně se sousedními státy Connecticut a New Jersey plánuje sledovat kontakty lidí, u kterých se infekce potvrdí. Cílem je lépe kontrolovat šíření infekce, uvedl Cuomo, podle kterého pomoc s vývojem potřebného programu přislíbil bývalý starosta města New York Michael Bloomberg.

Spojené státy, kde žije zhruba 330 milionů lidí, jsou koronavirem nejhůře postiženou zemí na světě v počtu obětí i v počtu nakažených. Koronavirus se dosud potvrdil u více než 820.000 lidí, z čehož bezmála 46.000 zemřelo, vyplývá ze statistiky portálu Worldometer.