New York paralyzuje nákaza COVID-19. Za den přibylo 7000 nakažených

Personál nemocnic je podle agentury AP vyděšen k smrti.

Spojené státy jsou pandemií postiženy nejvíc a New York je v USA hlavním ohniskem nákazy. "Mám zlost. Mohli jsme si zajistit dostatek ochranných prostředků už před řadou měsíců, v Číně to začalo v prosinci. Ale mysleli jsme si, že tady se to stát nemůže," řekl AP Matthew, který pracuje v newyorském Montefiore Medical Center. Některé nemocnice mají tolik mrtvých, že musely povolat chladírenské vozy jako provizorní márnice. Záchranné služby vyřizují telefonáty po tisících.

Nedostatek roušek a respirátorů nutí lékaře a sestry nosit tytéž ochranné prostředky celý den. "Jako když vám přidělí tři kousky toaletního papíru, s nimiž máte vystačit týden," řekla AP rozhořčená předsedkyně newyorského sdružení zdravotních sester Judy Sheridanová. Váznoucí dodávky ventilátorů brzy postaví zdravotníky před kritickou volbu: budou muset rozhodnout, kdo pomocný přístroj dostane.

Stát New York podle tamního guvernéra Andrewa Cuoma potřebuje nejméně 30.000 ventilátorů, k dispozici jich má 4000, dalších 7000 zakoupil a nyní chce získat další. Kvůli nedostatku těchto přístrojů přistoupil tento americký stát podle Reuters k experimentálnímu provozu, při kterém jeden ventilátor sdílí dva pacienti.

"Není to ideální, ale věřím, že je to provozuschopné řešení," řekl Cuomo. Někteří odborníci tento krizový postup hodnotí jako příliš riskantní a poukazují na to, že je to neschválená metoda.

Aktuálně jen město New York eviduje podle Univerzity Johnse Hopkinse přes 23.000 nakažených, 365 mrtvých a okolo 4000 hospitalizovaných. Nikdo neví, jaké procento připadá na zdravotníky. Personál nemocnice Mount Sinai West, frustrovaný nedostatkem roušek, lůžek i pomůcek, poslal listu New York Post fotografii s lékaři v pytlích na odpadky místo ochranných obleků. "Zacházejí s nimi jako s odpadem," komentoval list fotku umístěnou na titulní straně.

Newyorským zdravotníkům má brzy pomoci na 40.000 bývalých penzionovaných kolegů, kteří se vrátí do práce. Pomoci mají i studenti vyšších ročníků lékařských fakult.

Ve státě New York přibylo za den takřka 7000 nakažených

V americkém státě New York, který je jedním z epicenter nákazy koronavirem v USA, od čtvrtka přibylo skoro 7000 případů infekce. Guvernér státu Andrew Cuomo dnes podle agentury Reuters oznámil, že nakaženo zde dosud bylo 44.635 lidí, z nichž už 519 zemřelo.

Ve čtvrtek bilance nakažených činila 37.258, mrtvých bylo 385. Šíření infekce zde očividně není u konce, protože podle Cuoma se počítá s dalším růstem požadavků na kapacitu nemocnic. V plánu je proto zřízení dalších čtyř prozatímních nemocnic, aby byl stát připraven na očekávané navýšení počtu hospitalizovaných. Vrchol krize Cuomo očekává až za tři týdny.

Počet hospitalizovaných ale oproti minulému týdnu stoupá pomaleji. Nyní se množství pacientů v nemocnicích zdvojnásobuje každé čtyři dny, minulý týden to podle Cuoma bylo po třech dnech.

Cuomo rovněž řekl, že z preventivních důvodů bude uzavírka škol prodloužena o dva týdny. Výuka začne nejdříve po 15. dubnu.