New York se bojí teroru. Po zabití íránského velitele posílil bezpečnost

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bezpečnostní složky v New Yorku byly vyzvány ke zvýšené ostražitosti kvůli možné odvětě Íránu poté, co USA v noci na dnešek v Bagdádu zabily nejvýznamnějšího íránského generála. Podle agentury Reuters to dnes na tiskové konferenci oznámil newyorský starosta Bill de Blasio.