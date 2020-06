New York se otevírá, lidé se po měsících vrací do práce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přesně 100 dní poté, co se v největším americkém městě New Yorku potvrdil první nakažený koronavirem, se statisíce místních obyvatel začínají vracet do práce. Místní úřady ode dneška částečně uvolňují ochranná opatření, která zavedly v reakci na pandemii, jež si v tomto více než osmimilionovém městě vyžádala téměř 22.000 obětí.