New Yorku hrozí zdravotní krize. Do týdne dojdou ventilátory

Stát New York je nyní nejvíce postiženým regionem v USA, podle sobotní bilance tam úřady evidovaly přes 52.000 nakažených koronavirem. Nejméně 728 lidí zemřelo, z toho 672 přímo ve městě New York.

Problémy se zásobami hlásí i další velká americké městské aglomerace. Zatímco v New Yorku mají podle starosty zásoby do 5. dubna, v New Orleans zřejmě dojdou ventilátory už 4. dubna. Guvernér Louisiany pak uvedl, že zatím neví, kdy získají z federálních zásob vůbec nějaké zásoby. Louisiana se pokusila objednat si asi 12.000 ventilátorů od nejrůznějších firem, zatím jich ale obdržela jen 192, uvedl guvernér John Bel Edwards v televizi CBS.

Agentura Reuters mezitím informovala, že do New Yorku dnes dorazilo z Číny letadlo plné zdravotnického materiálu. Mělo by jít o první z několika zásilek, jejichž doručení v příštích 30 dnech zorganizoval Bílý dům. V letadle jsou rukavice, ochranné obleky a masky pro nákazou těžce postižené státy New York, New Jersey a Connecticut.