Newyorská prokuratura chce rozpustit mocnou zbrojní lobby NRA

— Autor: ČTK

Prokuratura amerického státu New York chce soudní cestou rozpustit mocnou zbrojní lobbistickou organizaci Národní asociace držitelů zbraní (NRA). Tvrdí, že někteří členové jejího vedení použili miliony dolarů z rozpočtu pro své soukromé účely a kupovali si za ně rovněž loajalitu a mlčenlivost bývalých zaměstnanců organizace. Vlastní žalobu na jednu z odnoží NRA podala také prokuratura metropole Washingtonu. NRA se zatím k aféře nevyjádřila. Prezident Donald Trump naznačil, že by se organizace NRA mohla zaregistrovat v Texasu místo v New Yorku.