Newyorský policista byl obviněn ze špionáže pro Čínu, hrozí mu 55 let vězení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V New Yorku byl obviněn příslušník tamní policie (NYPD) ze špionáže ve prospěch Číny. Uvádí to dnes agentura AP. Nelegální aktivity se podle obvinění dopustil muž původem z Tibetu, který v USA získal politický azyl a občanství. Muži, který byl zadržen v pondělí, hrozí trest v celkové výši 55 let.