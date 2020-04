"Nezachrání jediný lidský život." Známý politolog tepe Peking i Washington

Kdy zazněla pravda?

Při hodnocení těchto postojů je třeba mít na paměti, že Trump ještě 24. ledna na Twitteru napsal, že Čína velmi tvrdě pracuje na zastavení koronaviru a Spojené státy velmi oceňují její úsilí a transparentnost, které budou zajisté fungovat, přičemž jménem amerického lidu poděkoval čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, uvádí Zakaria. Pokládá proto otázku, co tehdy svět o koronaviru věděl.

WHO o den dříve varovala, že všechny země by se měly připravit na zadržování viru, což zahrnuje aktivní sledování, včasné detekce, izolaci, trasování kontaktů a bránění nekontrolovanému šíření nákazy, připomíná politolog. Dodává, že v té době byly zprávy o viru ve všech médiích, Čína přiznávala, že se šíří z člověka na člověka a začala uzavírat provincii Chu-pej.

Americký ministr zdravotnictví Alex Azar již 18. ledna upozornil Trumpa na rizika koronaviru, do 24. ledna zaznamenaly Spojené státy dva případy nákazy a o tři dny později americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí vydalo varování na stupni 3 a doporučilo vyvarovat se cest do Číny, nastiňuje komentátor.

"Právě jsem dostal zprávy o koronaviru v Číně od všech našich SKVĚLÝCH úřadů, které také úzce spolupracují s Čínou," cituje Zakaria Trumpův tweet z 29. ledna. Dodává, že ten samý den jeden z nejbližších prezidentových poradců, ekonom Peter Navarro, předložil zprávu, která varovala, že pandemie by mohla zabít až půl milionu Američanů, jelikož čínské zprávy naznačují, že virus je mnohem nakažlivější než chřipka a spíše se blíží neštovicím a moru.

WHO vyhlásila 30. ledna světovou zdravotní krizi, ale Trump jen o pár hodin později ujistil své spolupracovníky, že ohledně koronaviru silně spolupracuje s Čínou a myslí si, že vše spěje k velmi dobrému konci, upozorňuje politolog. Táže se, zda prezident říkal pravdu o Číně tehdy, nebo ji říká až nyní.

Dětské hry životy nezachrání

"Aby bylo jasno, ohledně covid-19 se Čína uchýlila k zakrývání a WHO na ni netlačila dostatečně," pokračuje Zakaria. Zdůrazňuje, že představitelé ve Wu-chanu věděli o nemoci včas, ale raději minimalizovali strach a trestali lékaře, kteří o ní mluvili, zatímco Peking byl skoupý na informace, odmítal pomoc amerických institucí a omezil přístup pracovníků WHO do postiženého města.

Je velmi pravděpodobné, že Čína nadále poskytuje nespolehlivá data o infikovaných a mrtvých, protože tamní represivní režim vždy informace kontroluje a manipuluje s nimi tak, aby sloužily jeho širším zájmům, deklaruje politolog. To podle něj nemění skutečnost, že Trump byl před nebezpečím koronaviru varován již v lednu, nejpozději v půlce února, ale dospěl k názoru, že virus nebude pro Spojené státy velký problém, odezní v dubnu s teplým počasím a rázná akce by mohla vyděsit akciové trhy.

Právě tento chybný úsudek výrazně zhoršil koronavirovou krizi v Americe, míní Zakaria. Konstatuje, že Trump nyní chce smýt svou vinu, a tak pranýřuje Čínu, tudíž nahrazuje jednu chybnou politiku druhou.

"Přes veškeré čínské chyby, přešlapy a podvody je nejrychlejší cestou k porážce této pandemie vytvoření široké mezinárodní aliance k akumulování zdrojů, sdílení informací a koordinaci akcí," míní komentátor. Domnívá se, že Washington momentálně činí opak, zabavuje materiál jiným zemím, omezuje klíčové obchodní tepny, jedná bez konzultací s nejbližšími spojenci a protože hlavním mezinárodním aspektem strategie Trumpovy administrativy se stalo obviňování Číny.

Čína se mezitím snaží zakrýt svou vinu šířením konspiračních teorií, podle kterých stojí za epidemií ve Wu-chanu americká armáda, a pokouší se zlepšit svůj obraz poskytováním expertní pomoci jiným zemím a zasíláním zdravotního materiálu nejhůře postiženým státům, jakou jsou Írán, Španělsko, Francie a USA, rekapituluje Zakaria. Připomíná, že v době, kdy v Itálii bezprecedentně stoupal počet obětí, americké letectvo odvezlo ze země 500 tisíc testů, zatímco dvě čínské charitativní organizace věnovaly Itálii půl milionu roušek zabalených ve fólii s texty italské árie.

I během studené války rivalové na života a na smrt - Spojené státy a Sovětský svaz - spolupracovali v kampani za proočkování světa a vymýcení neštovic, poukazuje politolog. Konstatuje, že dnes, uprostřed globální pandemie, si dvě přední světové mocnosti naopak vyměňují urážky a předhánějí se v dětinských obviňovacích hrách, které nezachrání jediný lidský život.